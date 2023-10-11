وذكر بيان الأربعاء، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربية ومؤسسة التمويل الدولية، سيجمعان هذا التمويل معا بحلول عام 2030.

وأضافت المجموعة ومؤسسة التمويل على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لأفريقيا وتقليص الاعتماد على الواردات.

وتواجه منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود مما أدى إلى زيادة مشكلات الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة والتي تفاقمت بسبب التضخم.

وقالت المجموعة والمؤسسة إن التمويل الجديد سيتضمن قروضا أو تمويل أسهم للمزارعين والشركات، فضلا عن التدريب على مهارات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.