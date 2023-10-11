وقال منصور في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن العلاقات مع صندوق النقد الدولي جيدة، وأن المصرف بدأ العمل مع الصندوق لإصلاح المصرف واستعادة ثقة الجمهور، لكن الفراغ السياسي في لبنان يعرقل تشريعات الإصلاحات.

وفيما يتعلق بالعملة اللبنانية، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، إن المصرف سيواصل استخدام الليرة اللبنانية ولن يتم التخلي عنها، وإن الاعتماد الكامل على الدولار يضر بالاقتصاد.

وأضاف منصور، أن المصرف لم يصل لمرحلة المساس باحتياطيات الذهب ولن يسمح بذلك، وقال إن القانون يمنع استخدام تلك الاحتياطيات.

وتعليقا على سؤال حول أموال المودعين، قال وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مهمة مستحيلة، لكنها قد تستغرق فترة من الوقت، وأضاف أن الإصلاحات تعتبر صمام الأمان لاسترداد أموال المودعين واستعادة ثقتهم.

لكن منصور أكد أنه من المبكر الحديث عن تحميل المودعين جزء من الخسائر الحالية.