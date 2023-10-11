وأضاف أن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ربما يؤثر على سوق النفط.

وكانت أسعار النفط قد تفاعلت صعودا بقوة مع التصعيد في غزة مطلع الأسبوع، بعد مخاوف من أن تتأثر الإمدادات في حال اتساع دائرة الصراع الحالي.

ويشارك وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة في موسكو.

وقال نوفاك إن روسيا والسعودية ناقشتا أثر الصراع في الشرق الأوسط على السوق.

وحذر الكرملين من أن هذا الصراع قد يتحول سريعا إلى صراع إقليمي.

وأضاف نوفاك وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء "سنناقش الأمر... مثل تلك الأحداث في العالم قد تؤثر بشكل أو بآخر على الموقف المتعلق باستهلاك موارد الطاقة".

وسيعقد البلدان أيضا اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة.

وقال نوفاك في بداية الاجتماع إن روسيا مستعدة لتعزيز إمدادات المنتجات النفطية إلى السعودية.

وأضاف أن روسيا مستعدة للتعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النووية والاستكشاف الجيولوجي والإمدادات الغذائية.

من جانبه، قال الكرملين إن من الصعب التقليل من أهمية التنسيق بين روسيا والسعودية وشركاء آخرين بشأن أسواق النفط العالمية، وسط التصعيد في غزة.

وأضاف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين أن زيارة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لموسكو، قدمت فرصة عظيمة لمناقشة الأحداث الجارية مشيرا إلى أن أسواق النفط شديدة التأثر بالأحداث في إسرائيل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة أمام المنتدى في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يحضر أيضا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وممثلون من دول أوبك.

وكان محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو جالو، قد ذكر في تصريحات الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.

وكانت السعودية قد أكدت الأسبوع الماضي، قبل التصعيد في غزة، إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

وأكد حينها نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن تخفيض السعودية وروسيا للإنتاج بشكل مشترك ساعد في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.