وأشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الاثنين، إلى أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، يمكن أن يصرف نظر المركزي الأميركي، عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على المدى القصير.

وعادة ما تحذو السياسة النقدية في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، حذو سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بفضل مكاسب في بعض القطاعات المدرجة فيه.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بشكل طفيف بنية 0.16 بالمئة مع نهاية الجلسة، بعد أن شهد ارتفاعات بحوالي 0.9 بالمئة خلال الجلسة، مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني، 0.67 بالمئة وسهم البنك التجاري 0.7 بالمئة.

كما ارتفع كل من مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.43 بالمئة، ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.35 بالمئة، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.07 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12 بالمئة، ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.17 بالمئة.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، مرة أخرى، على خلفية خفض إنتاج النفط، لكنه رفع توقعاته للمملكة في العام المقبل.

وبحسب أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور الثلاثاء، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام الجاري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في توقعات يوليو.

وفي العام المقبل يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4 بالمئة، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في التوقعات السابقة.

كما توقع الصندوق تباطؤ نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.4 بالمئة هذا العام على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة العام القادم.