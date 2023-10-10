وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تباطؤ التضخم الأساسي في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7 بالمئة، مقابل 40.4 بالمئة في أغسطس، و40.7 بالمئة في يوليو.

وأوضح المركزي، أن التضخم الأساسي على أساس شهري، بلغ 1.1 بالمئة في سبتمبر، مقابل 1.6 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق، 0.3 بالمئة في أغسطس 2023.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أظهرت الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس.

وبذلك، يكون التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 بالمئة في سبتمبر من 1.6 بالمئة في أغسطس.

ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة.

وفي سعيها لمواجهة التضخم، قالت الحكومة المصرية، الاثنين، إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة، على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 بالمئة و25 بالمئة، وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.