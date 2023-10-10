وفي الوقت ذاته، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعا كبيرا بعد عطلة الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية دالاس، إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار النفط أيضا بعدما قفزت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط مؤشر قطاع الطاقة في أوروبا 0.6 بالمئة مع ارتفاع جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية الأخرى.

تحركات الأسواق

ارتفع المؤشر STOXX 600 الأوروبي 1.59 بالمئة إلى 450.84 نقطة، بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع 0.3 بالمئة الاثنين، على خلفية التصعيد في غزة.

كما ارتفع مؤشر DAX الألماني 1.60 بالمئة إلى مستويات 15,370.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.47 بالمئة إلى مستويات 7,125.11 نقطة، ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 1.62 بالمئة إلى 7,614.29 نقطة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة Elis بنسبة 5.8 بالمئة بعدما قالت شركة BWGI لإدارة الأصول التي تتخذ من البرازيل مقرا، إنها ستستحوذ على حصة ستة بالمئة في شركة خدمات التنظيف الفرنسية.