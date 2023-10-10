وقالت وزيرة المالية في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن الوزارة بدأت في تقديم مساعدات نقدية عاجلة للمتضررين من الزلزال، وأن تقييم الأضرار لم ينتهي بعد.

وأضافت العلوي، "الحكومة أطلقت برامج خاصة للسيطرة على التضخم، كما واجهنا تضخم الأغذية من خلال خفض الضرائب والرسوم على المنتجات الزراعية، وثبتنا سعر الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الأسر وضبط التضخم".

وقالت وزيرة المالية المغربية إن بلادها نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، وأضافت: "تنظيم الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين يعكس الثقة في صمود اقتصاد المغرب أمام الأزمات".

وفيما يتعلق بأحد أبرز ركائز قطاع الصناعة المغربي، قالت الوزيرة إن صادرات السيارات ارتفعت لمستوى قياسي عند 9.7 مليار دولار.