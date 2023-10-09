وأضاف أن من المتوقع الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل للمصفاة بحلول نهاية 2023.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت مصفاة الدقم العمانية إنها أكملت أعمال بدء التشغيل، وأن شركة أوكيو المشغلة تهدف إلى بدء العمليات التجارية بحلول نهاية العام.

وقالت أوكيو في بيان لوكالة رويترز آنذاك: "تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع مع الانتهاء من مرحلة بدء تشغيل المصفاة، التي تميزت بإنتاج زيت الوقود عالي الكبريت الذي تم بالفعل تصدير الشحنة الأولى منه إلى الولايات المتحدة".

وأضافت الشركة أن المصفاة أنتجت أيضا النافتا.

ومصفاة الدقم، التي تعمل بطاقة 230 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية.