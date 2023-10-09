وأفادت وكالة بلومبرغ، الاثنين، أن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تستهدف توفير أكثر من 300 من أجهزة الـ "إكسافلوب".

وأجهزة الـ "إكسافلوب" هي حواسب عملاقة قادرة على أداء مليار عملية حسابية في الثانية.

وتستهدف الصين توفير أكثر من 300 من أجهزة الـ "إكسافلوب" عبر قطاع التكنولوجيا بحلول عام 2025، بالمقارنة مع 220 في العام الحالي.

ويمثل الهدف أحدث محاولة للصين لبناء بنية تحتية رقمية لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

كما تخطط الصين لبناء 20 مركزًا إضافيًا للحوسبة الذكية في غضون عامين.