ومن المقرر أن تكون مصفاة الزور التي بدأت عملياتها التجارية في نوفمبر 2022، مُصدرا عالميا عملاقا لزيت الوقود منخفض الكبريت بشدة مع إنتاج ما يصل إلى 220 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 12 مليون طن متري سنويا تقريبا، ويمكن تصدير ما بين ستة إلى سبعة ملايين طن منها.

وبكامل طاقتها، يمكن لمصفاة الزور أن تنتج أيضا حوالي سبعة ملايين طن من الديزل منخفض الكبريت بشدة، وأربعة ملايين طن من وقود الطائرات، وثلاثة ملايين طن من النفتا، من المتوقع أن تُصدر كلها.