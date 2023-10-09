وشهدت سندات الأردن، التي يحل موعد استحقاقها عام 2047، أكبر تراجع بمقدار سنتين وفقا لبيانات تريدويب.

كما هبطت سندات مصر سنتا واحدا، بينما هبطت سندات لبنان، الذي يتعثر عن سداد ديونه، بمقدار 0.7 سنت لما يزيد قليلا عن سبعة سنتات.

وكان التصعيد في غزة قد انعكس على العملة الإسرائيلية، فقد هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، مع تصاعد حدة الصراع.

وبعد تراجعه في جلسة أمس بأكثر من 7 بالمئة، بدأ مؤشر (تي.إيه 35) بالبورصة الإسرائيلية تداولاته اليوم على تراجع بـ 0.4 بالمئة.