كما توقعت المنظمة وصول الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يوميا بحلول 2028، واستمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045 ليصل إلى 116 مليون برميل يوميا.

وترى المنظمة أن نمو الطلب على النفط سيكون مدفوعا من قطاع النقل والبتروكيماويات وقطاع الطيران.

كما أكد أوبك في التقرير أن حصة نفطها من المعروض العالمي سترتفع من 34 بالمئة في 2022 إلى 40 بالمئة في 2045.

وأضافت المنظمة، أن قطاع النفط يتطلب استثمارات بمقدار 14 تريليون دولار بين 2022 و 2045.

وفي سبتمبر الماضي، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري آنذاك، أن نمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.

كما أبقت أوبك على توقعات الطلب على الخام خلال العام المقبل عند 2.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن توقعاتها السابقه.