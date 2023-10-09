وقصفت إسرائيل قطاع غزة أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل المئات، ردا على واحدة من أعنف الهجمات في تاريخها عندما اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية يوم السبت.

تحركات الأسعار

قفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1853.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

وبالمثل قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.2 بالمئة إلى 1867.80 دولار.

وينذر العنف المتصاعد بتفجير حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار والين الياباني إلى جانب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 21.87 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 1.3 أيضا إلى 888.45 دولار والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1165.75 دولار.