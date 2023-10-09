وذكر متحدث باسم الصندوق "نشعر ببالغ الحزن لخسارة الأرواح. نتابع هذا الموقف المقلق عن كثب"، مضيفا أن من السابق لأوانه قول أي شيء عن التبعات الاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس بنك التسويات الدولية، أوجستين كارستنز، إن "من السابق لأوانه استقراء" الكيفية التي سيؤثر بها الصراع، الذي اندلع السبت في إسرائيل، على الاقتصاد العالمي، الذي ما يزال يعاني من ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا.

وأضاف كارستنز، "يؤثر هذا بشكل تقليدي على سعر النفط، ويمكنه التأثير على سوق الأسهم، لكن من السابق لأوانه الاستقراء".

وكانت أسعار النفط قد قفزت بأكثر من أربعة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط، في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، حيث تراجع برنت 11 بالمئة وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 بالمئة وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.

كما تعرض الشيكل الإسرائيلي لتراجعات الإثنين، دفعته لأدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي.

هذا التراجع دفع بنك إسرائيل المركزي لبيع عملات أجنبية في الأسواق بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار، في محاولة لدعم الشيكل.