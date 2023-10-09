وأعلنت العديد من شركات الطيران أنها تنتظر تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة.

وأضافت شركات الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" أنها علقت رحلاتها المباشرة مثلما فعلت الخطوط الجوية الفرنسية، التي علقت الرحلات حتى إشعار آخر.

وقالت "يونايتد إيرلاينز" في بيان إنها قامت بتسيير رحلتين مجدولتين إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في وقت متأخر من أمس السبت وصباح اليوم الأحد، لكنها أوضحت أن هذه الخدمة ستظل معلقة "حتى تسمح الظروف باستئنافها".

وقال مندوبون عن دلتا إنهم يراقبون الوضع لإجراء تعديلات على الجدول الزمني حسب الضرورة لكن الرحلات الجوية "تم إلغاؤها هذا الأسبوع".

وقالت "أميركان إيرلاينز" إنها علقت العمليات بصفة مؤقتة إلى تل أبيب ومنها وتواصل مراقبة الوضع عن كثب.

من جهتها، أبقت شركة العال الإسرائيلية على رحلاتها قائمة، مثلما أكدت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس، ولم تلغ سوى بعض الرحلات التي تسيّرها شركات أجنبية بالتعاون معها إلى براغ ووارسو.

ولكن من المحتمل أن تقرر العال إلغاء بعض الرحلات بهدف إرسال المزيد من الطائرات إلى مدن معيّنة.

وقالت المتحدثة باسم الشركة: "قد نلغي رحلات إلى وجهات ليس فيها الكثير من الإسرائيليين من أجل مساعدة إسرائيليين في أماكن أخرى".

وكتبت الشركة على موقعها الإلكتروني صباح الأحد أنها تلتزم تعليمات قوات الأمن الإسرائيلية وأن كل رحلاتها تنطلق من المحطة الثالثة في مطار "بن غوريون".

وعلى غرار العديد من الشركات الأخرى، تسمح العال منذ السبت لزبائنها بتعديل بطاقاتهم بدون كلفة اضافية إن أرادوا إرجاء أو تقديم عودتهم إلى إسرائيل أو تأخير رحلة.

ووكانت شركة لوفتهانزا الألمانية هي شركة الطيران الأوروبية الأولى التي تعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الإثنين ضمنا بسبب "الوضع الأمني"، على ما أعلن متحدث باسمها مساء السبت لوكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث أنه "في ضوء الوضع الراهن في إسرائيل، تلغي لوفتهانزا جميع الرحلات القادمة من تل أبيب والمتوجهة إليها حتى الإثنين ضمنا".

كما اتخذ فرعها البلجيكي "براسلز إيرلاينز" القرار ذاته.

وأعلنت الشركة أنها "مستعدة للتعاون مع السلطات لتنظيم عمليات إعادة أو رحلات إغاثة".

وأوضح متحدث باسمها لفرانس برس أنه "لا يمكن التكهن" بتطور الوضع.

وستقوم الشركة بمراجعة الوضع صباح الإثنين لاتخاذ قرار.

وأفاد متحدث باسم الشركة وكالة فرانس برس أنه "بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية والسلطات الإسرائيلية، تعلق إير فرانس حتى إشعار آخر رحلاتها مع تل أبيب" إلى حيث تسيّر عادة رحلتين يوميا.

وأوضحت المتحدثة أنه "تم اتخاذ تدابير تجارية تسمح للزبائن بإرجاء رحلاتهم أو إلغائها بدون تكبد رسوم".

كذلك أعلنت "ترانسافيا"، فرع شركة "إير فرانس كاي إل إم" المتدني التكلفة، في بيان إلغاء كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الإثنين ضمنا.