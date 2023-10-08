وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول" السعودية إن إجمالي مبيعاتها الفصلية (خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتبمر 2023) قد ارتفعت بشكل طفيف بنحو 0.6 بالمئة إلى 4.8 مليار ريال (ما يعادل نحو 1.3 ميار دولار) على أساس سنوي.

وبحسب البيان، فإن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: ارتفاع الإيرادات في الأسواق الأساسية، حيث أثمر الأداء القوي للمراعي في أسواقها الأساسية بدول الخليج إلى تسجيل نموٍ سنوي بنسبة 4 بالمئة، وهو ما يعزى في المقام الأول إلى زيادة السعة الإنتاجية في قطاع الدواجن، متبوعاً بنمو قطاعي الألبان والمخابز. كما ساهم نجاح موسم العودة إلى المدارس جزئياً في هذه النتائج الإيجابية.

ورغم ذلك، أدى خفض قيمة الجنيه المصري والتراجع الملحوظ في الطلب على مبيعات البرسيم الخارجية (الموجهة بشكل رئيسي إلى أسواق دول شرق آسيا) إلى انخفاض الإيرادات الربعية للمجموعة بنسبة 3 بالمئة، التي لم يكن لها أثر ملموس على الربحية، بحسب بيان الشركة.

في غضون ذلك، ارتفعت أرباح شركة المراعي السعودية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبته 19.5 بالمئة إلى 1.7 مليار ريال.