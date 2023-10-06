وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المال والمرافق. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بنسبة 1.7 بالمئة، كما ربح سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.2 بالمئة.

ومن بين الرابحين، ارتفع سهم بي.إتش.إم كابيتال للخدمات المالية 14.6 بالمئة بعدما استحوذت شركة إي.آي.إتش للخدمات المالية على حصة 66.97 بالمئة في الشركة من البنك الأردني الكويتي.

غير أن مؤشر أبوظبي انخفض 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهمي مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) 1.8 بالمئة لكل منهما.