بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية، هبط اليورو بأكثر من 0.5 بالمئة عند 1.0493 دولار، وهو أدنى مستوى له في 10 أشهر والذي سجله الثلاثاء الماضي عند 1.0448 دولار.

أضاف الاقتصاد الأميركي، وظائف جديدة في سبتمبر، تزيد كثيرا عن التوقعات، فيما استقر معدل البطالة عند 3.8 بالمئة دون تغيير عن أغسطس، على عكس المتوقع بانخفاضه إلى 3.7 بالمئة.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل، الجمعة، أن عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي في سبتمبر قفز إلى 336 ألف وظيفة، مقابل 187 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن التوقعات البالغة 170 ألف وظيفة.

ولا يزال اليورو يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مما يجعل سلسلة الانخفاضات هذه هي الأطول منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999.

وأثر الدولار إلى حد كبير على تحركات اليورو مقابل العملة الأميركية، إذ يتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وكانت آخر مرة سجل فيها الدولار مثل هذا الارتفاع أمام اليورو في عام 2014.

وارتفع الدولار مؤخرا بدعم من عمليات بيع سريعة للسندات الحكومية الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.55 بالمئة إلى 1.2125 دولار مسجلا أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.49 بالمئة إلى 106.86.

وأمام الين تراجع الدولار بـ 0.6 بالمئة عند 149.42 ين ياباني. وارتفع الفرنك السويسري في معاملات اليوم عند 0.9169 مقابل الدولار.