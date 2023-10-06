وقالت المنظمة إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، سجل 121.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 121.6 نقطة بعد التعديل في أغسطس.

وسجلت القراءة الأولية لشهر أغسطس 121.4 نقطة.

وسجل مؤشر سبتمبر انخفاضا 10.7 بالمئة على أساس سنوي وتراجعا بنسبة 24 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق بلغه في مارس 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجعت أسعار القمح العالمية 1.6 بالمئة بفضل الإمدادات القوية وتوقعات الإنتاج الجيدة في روسيا. وانخفضت أسعار الأرز 0.5 بالمئة في الشهر الماضي وسط انخفاض الطلب على التصدير، بعد صعودها بنحو عشرة بالمئة في أغسطس.

وقفز مؤشر أسعار السكر 9.8 بالمئة مقارنة بأغسطس ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010 في ظل تنامي المخاوف بفعل توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.9 بالمئة، ونزلت أسعار منتجات الألبان 2.3 بالمئة في تاسع تراجع شهري على التوالي. ونزلت أسعار اللحوم واحدا بالمئة.