وخلال أيام انعقاده، شهد المؤتمر استعراض الفرص وتبادل الرؤى بين المختصين حول مستقبل صناعة الطاقة، وطرح مجموعة من القضايا الأساسية، حيث انخرط المشاركون في تبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات والحلول المبتكرة المطلوبة من أجل التسريع بوتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة.

ويرصد موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" في هذا السياق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تم توقيعها في هذا السياق:

أدنوك.. اتفاقيات مع 30 شركة

وخلال "منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال" الذي استضافته الشركة، الخميس، ضمن معرض ومؤتمر "أديبك 2023"، وقعت "أدنوك" اتفاقيات جديدة مع 30 شركة للتصنيع المحلي لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تسهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات.

وقالت "أدنوك" الإماراتية في بيان إن:

الاتفاقيات تؤكد عزم الشركات تصنيع منتجات محلياً تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (ما يعادل 2.7 مليار دولار) ضمن سلسلة التوريد لعمليات "أدنوك".

تدعم الاتفاقيات هدف الشركة المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) في خطط مشتريات الشركة بحلول العام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

تسهم الاتفاقيات في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك".

ومن المنتجات التي ستستفيد "أدنوك" من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات:

ومن المنتجات التي ستستفيد "أدنوك" من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات: معدات الحماية الشخصية التي ستعزز سلامة العمليات عبر مختلف شركات المجموعة

"أنظمة بطاريات تخزين الطاقة".

"وحدات امداد الطاقة غير المنقطعة" التي يتم صناعتها في الإمارات حيث ستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل لتوفير امدادات مستدامة من الطاقة لعميات شركات "أدنوك البرية"، و"أدنوك البحرية"، و"أدنوك للحفر".

ويسهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك"، كما يدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق في سعيها للحدّ من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.

ترسية عقود تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" البحري

وخلال فعاليات "أديبك 2023" أيضاً، أعلنت "أدنوك"، الخميس، قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" البحري، والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز مساعي الشركة في الإنتاج المسؤول للطاقة ويدعم طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.

شملت عقود المشروع عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا"، اللذين يعدان جزء من امتياز "غشا"، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات، وتعزيز خطط "أدنوك" لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

يشمل العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد تنفيذ حزمة الأعمال البحرية بما يتضمن المرافق في الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وتمت ترسيته على المشروع المشترك الذي يضم شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم اس. بي. ايه".

يشمل العقد الثاني تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لحزمة الأعمال البرية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ومناولة ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وتمت ترسيته على شركة "تكنيمونت اس. بي. ايه".

ستتم إعادة توجيه أكثر من 60 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.

اتفاقية بين مصدر وبوينغ

وعلى هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" أيضاً، وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، مذكرة تفاهم مع "بوينغ"، لدعم وتنمية قطاع وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات والعالم، بما يعزز جهود تحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران التجاري بحلول العام 2050.

تعتزم الشركتان "العمل معاً على تعزيز ودعم تطوير واعتماد سياسات خاصة بوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات وخارجها".

كما ستقوم الشركتان باستكشاف سبل تطوير المبادئ المحاسبية الخاصة بقطاع وقود الطيران المستدام، والتي تمكن هذا القطاع من التغلب على العوائق الجغرافية عند توسعه.

ويتم إنتاج وقود الطائرات المستدام من مصادر مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر، ويمكن أن يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية على مدار دورة حياة الوقود بنسبة تصل إلى 85 بالمئة مقارنة بالطائرات التي تعمل بمصادر الوقود البترولية، بحسب بيان الخميس.

دائرة التنمية الاقتصادية

وإلى ذلك، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أن أبوظبي ستوفر 100 فرصة استثمارية بحجم سوق إجمالي يبلغ 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار) بحلول عام 2027.

ووقعت شركة 1PointFive التابعة لشركة OXY اتفاقية مع "أدنوك" لبدء دراسة هندسية أولية ممولة بشكل مشترك لمشروع لمنشأة للالتقاط المباشر (للكربون) من الهواء بحجم يبلغ مليون طن سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن 33 فرصة استثمارية جديدة تستهدف الصناعات الكيميائية بحجم يبلغ 6 مليارات دولار.

عقد جديد

كما أعلنت شركة "بيكر هيوز" عن فوزها بعقد لتوريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لـ "أدنوك" في الرويس. وفازت شركة "بتروفاك" بعقد بقيمة 600 مليون دولار مع "أدنوك".

غرفة أبوظبي

من جانبها، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 4 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية تحدد أطر التعاون والشراكة لدعم منظومة نمو القطاع الخاص في أبوظبي، وتنسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ورفده بالفرص الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة كداعم رئيسي في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم.

وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.. تنص الشراكة على دعم الشركات الإماراتية وتقديم خدمات تأمين الصادرات للشركات المحلية المصدرة في إمارة أبوظبي. وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع مجموعة الجرافات الوطنية، ضمن المرحلة الثانية لتقديم الدعم للموردين من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد) بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق نمو مستدام يشجع على التوسع الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر تطوير مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع الموانئ والمناطق الصناعية. وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".. وتنص المذكرة على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وإتاحة الفرص الاستثمارية لأعضاء الغرفة في مجال تطوير التقنيات المبتكرة في قطاعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مذكرة تفاهم

كما وقعت شركة "بروج" الإماراتية، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" لاستكشاف الفرص المتاحة لتبني أفضل الممارسات في إدارة وجمع وفرز البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها ميكانيكياً.

وتعتبر شركة "تدوير" التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، الشركة الحصرية المختصة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي، حيث تلتزم بتطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات وتسعى لتصبح رائدة في استخلاص القيمة من النفايات للمساهمة في تحقيق طموحات الاستدامة الوطنية.

ستقوم شركتي بروج و"تدوير" باكتشاف المزيد من الفرص في مجال الفرز المتقدم للبوليمرات المستهلكة لإعادة تدويرها ميكانيكياً في أبوظبي.

كما ستقوم الشركتان بتطوير نموذج أعمال مستدام أو نظام بيئي لضمان توفير مواد معادة التدوير وعالية الجودة من البوليمرات باستخدام تقنيات مختلفة.

وستقوم الشركتان معاً بوضع أطر عمل قياسية لتطوير أعمالهما بما يساعد على إيجاد فرص أعمال ذات قيمة مضافة من خلال الاستثمارات المشتركة المحتملة في الأصول الحالية والجديدة. وتعزز هذه الاتفاقية مكانة بروج وتدوير الرائدة في القطاع ودعم طموحاتهم في مجال الاقتصاد الدائري.

وستعمل الشركتان أيضاً على دعم الأطر التنظيمية المحلية المتعلقة بالإدارة المستدامة والفعالة للبوليمرات المستهلكة. كما سيقوم الشريكان بإطلاق مبادرات وحملات عامة للجمهور لزيادة وعيهم حول أفضل الممارسات في إدارة البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها.

تعاون لدعم الاستدامة

من بين الاتفاقات التي شهدها المؤتمر أيضاً، توقيع شركة أڤيڤا، وهي الشركة الرائدة عالمياً في البرمجيات الصناعية والداعمة للتحول الرقمي والاستدامة، عقدين مع شركة كِنت الهندسية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة منخفضة الكربون. وبحسب بيان صحافي صادر عن أڤيڤا، فإن:

الاتفاق المؤسسي بين الجانبين، تضمن أن تصبح حزمة أڤيڤا الكاملة من البرمجيات الهندسية السحابية المطورة الخيار الأول لمشاريع كِنت الرقمية المقبلة في قطاع الطاقة.

بموجب ذلك الاتفاق، أصبحت كِنت الآن شركة معتمدة لتكامل النظم من أڤيڤا، وستتمكن من تطبيق برمجيات أڤيڤا للهندسة والعمليات التشغيلية لأهم العاملين في قطاع الطاقة.

اصنع في الإمارات

ومن مذكرات التفاهم أيضاً التي تم توقيعها، هي مذكرة التفاهم بين شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الإدارة الرقمية للطاقة والأتمتة، وشركة تكنوماك لحلول البناء القياسية (إحدى شركات تكنوماك العالمية للطاقة).. وبحسب بيان صادر عن شنايدر، فإن:

الاتفاقية تهدف إلى تزويد مجموعتها من المحطات الجاهزة بتكنولوجيا موفرة للطاقة.

ودعماً لمبادرة "اصنع في الإمارات"، سيشهد التعاون الاستراتيجي تزويد شنايدر إلكتريك للمحطات الكهربائية الجاهزة للمنازل لدى شركة تكنوماك لحلول البناء المعيارية بأحدث مفاتيح التحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط إضافةً إلى حلول الأتمتة الكهربائية.

ستقدم شنايدر إلكتريك الدعم الفني والتقني اللازم لضمان الدمج الكهربائي الناجح في المنازل، مما يمثل نقلة نوعية للاستفادة بسهولة من هياكل جاهزة موفرة للطاقة ضمن قطاع الطاقة المزدهر في المنطقة.

شراكة استراتيجية

وخلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي (شركة رائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة)، وشركة ديسل السويسرية (شركة متخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة في الصناعات الكيمائية والمعالجات الصناعية التي تدعم الحلول المستدامة)، عن شراكة استراتيجية.

تشكل الاتفاقية أساساً لبناء شراكة للاستفادة من القدرات والخبرات المبتكرة في القطاع الصناعي لشركة ديسل السويسرية، والقدرات الصناعية المتطورة لشركة لوتاه للوقود الحيوي من أجل إحداث تأثير إيجابي في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الكيمائية.

اتفاقية لخدمات تخزين الغاز

كما وقعت شركتان تعملان في إنتاج الطاقة في الإمارات؛ هما: مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، وشركة غاز رأس الخيمة، المزود الرائد للغاز الطبيعي في رأس الخيمة (راك غاز) اتفاقية لخدمات تخزين الغاز على هامش مشاركتهما في أسبوع أديبك 2023.

تسلط هذه الصفقة الضوء على التعاون القوي في مجال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصدد هدف مشترك يتمثل في توفير حلول استراتيجية لاحتياجات الطاقة المتزايدة في الدولة وخارجها.

وتتناول اتفاقية الخدمة بشكل فعال جهود الشركتين لضمان إمدادات الغاز وإدارة الطلب الموسمي بكفاءة.

تسهيلات تمويلية

كما أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، يقوم بموجبها بتقديم تسهيلات تمويلية ثنائية ومشتركة لشركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال (كي بي أي)، ذراع أنشطة التكرير التابعة لعملاق النفط بي.تي كيلانج برتامينا الأندونيسية المملوكة للدولة، وذلك على هامش المؤتمر.