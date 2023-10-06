وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الجمعةـ إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس 3.9 بالمئة مقارنة بشهر يوليو بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع ارتفاعا قدره 1.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي أغسطس، توقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة، وهما عاملان يرخيان بثقليهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة.

وتراجع الاقتصاد الألماني في الفصلين السابقين ما يعد من الناحية التقنية ركوداً اقتصادياً.

ومُني القطاع الصناعي الألماني المهم، المعروف تقليديا بأنه محرك النمو الاقتصادي، بضربة بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت.