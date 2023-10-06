أغلق المؤشر نيكي على انخفاض في ختام جلسة الجمعة، متأثرا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأميركية في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن دلائل على ما إذا كانت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.