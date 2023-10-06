وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن العجز التجاري في البلاد انكمش إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات في أغسطس، مع وصول أرقام الصادرات والخدمات والسلع إلى مستويات قياسية.

وأفادت وزارة التجارة أن العجز التجاري انكمش 9.9 بالمئة إلى 58.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، كما توقع الاقتصاديون انكماشًا أقل.

وتم تعديل بيانات يوليو لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 64.7 مليار دولار بدلا من 65.0 مليار دولار كما ورد في التقارير السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 62.3 مليار دولار في أغسطس.

وزادت صادرات السلع والخدمات 1.6 بالمئة إلى 256 مليار دولار، وزادت صادرات السلع 1.8 بالمئة إلى 171.5 مليار دولار، كما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت 84.5 مليار دولار.

وانخفضت واردات السلع والخدمات 0.7 بالمئة إلى 314.3 مليار دولار، وانخفضت واردات السلع 0.9 بالمئة إلى 256 مليار دولار وسط انخفاض واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية، مما قد يشير إلى ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

بلغ الفائض في قطاع الخدمات 26.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2018. لم تساهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 2.1 بالمئة في الربع الثاني.