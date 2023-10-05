وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 بالمئة بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الأربعاء.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في 16 عاما، الخميس، قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المرتقب غدا الجمعة.

ويحاول المستثمرون تقدير ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة إلى 5.5-5.75 بالمئة في نوفمبر. وتبلغ احتمالات مثل هذه الخطوة حاليا 21.6 بالمئة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

كما انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو على نطاق واسع.

وتلقت الأسهم العالمية ضربة قوية هذا الأسبوع مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية والأوروبية بفضل الرهانات على أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، مع بقاء الاقتصاد الأميركي قويا وتصريحات من صناع السياسات بأن أسعار الفائدة لن تنخفض في أي وقت قريب.

وخففت أسعار النفط بعض الضغوط على الأسهم، إذ طغت الضبابية في آفاق الطلب على قرار أوبك+ الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط.

واستقر مؤشر النفط والغاز ولكن مؤشر السفر والترفيه قفز 1.5 بالمئة ليسجل أفضل أداء يومي منذ نحو شهرين، إذ دعم احتمال تخفيف تكاليف الوقود أسهم شركات الطيران.

وارتفع سهم شركة إير فرانس كي.إل.إم 3.8 بالمئة في حين زاد سهم شركة آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية 2.5 بالمئة.

وقفز سهم باندورا لبيع الحلي بالتجزئة 12.0 بالمئة إلى أعلى مستوياته في عام ونصف بعد أن رفعت الشركة أهداف النمو، قائلة إن الاستثمارات في العلامة التجارية وشبكة المتاجر تؤتي ثمارها.

ولكن سهم بوما للملابس الرياضية هبط 11.45 بالمئة بعد أن قال محللون إن أرباح الشركة في الربع الثالث قد لا تحقق توقعات السوق بسبب تأثير قوة اليورو مقابل الدولار.