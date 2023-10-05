وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.19 دولار بحلول الساعة 1507 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 83.55 دولار. وانخفض كلا الخامين المرجعيين بأكثر من دولار إلى أدنى مستوى لهما خلال الجلسة.

وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود.

وتراجعت الأسعار بشدة أمس حتى عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

كما قال الكرملين إنه ما من موعد نهائي لرفع حظر على صادرات الوقود لمكافحة أسعار البنزين والديزل المحلية.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة "ما زلنا نتوقع أن تشهد السوق نقصا في الربع الرابع، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات".

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أيضا انخفاضا حادا في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات أخرى أمس تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي في حين أفاد مسح بأن اقتصاد منطقة اليورو من المحتمل أن ينكمش في الربع الأخير من العام.