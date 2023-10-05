هوت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، أكثر من خمسة دولارات عند الإغلاق أمس الأربعاء، في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عام، مع تسليط الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الكلي وانهيار الطلب على الوقود بعد اجتماع لجنة في أوبك+.

ونزل خام برنت 0.7 بالمئة، الخميس، ليجري تداوله عند 85.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 1.2 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من ستة أشهر. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع تراجع سهمي إعمار العقارية 1.8 بالمئة وإعمار للتطوير 3.9 بالمئة.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.2 بالمئة.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 1.2 بالمئة، في أكبر انخفاض منذ نهاية أغسطس، تحت وطأة الخسائر في جميع القطاعات مع تراجع سهم قطر لنقل الغاز 2.7 بالمئة وسهم مسيعيد 3.2 بالمئة.

ومن بين الخاسرين أيضا، سهم مصرف قطر الإسلامي القيادي الذي نزل 2.2 بالمئة وسهم البنك التجاري الذي تراجع 2.1 بالمئة.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، مع تراجع سهم شركة النفط الكبرى أرامكو السعودية واحدا بالمئة وتراجع سهم عذيب للاتصالات 2.7 بالمئة.

وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 1.1 بالمئة وبنك الرياض 3.4 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 0.6 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 0.8 بالمئة ونزول سهم الدار العقارية 1.7 بالمئة.

وخسر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.3 بالمئة، وسهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.3 بالمئة.