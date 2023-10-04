جاءت تصريحات البراك عقب اجتماع عٌقد في وقت سابق لم تُدخل فيه لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+ أي تغييرات على سياسة المجموعة الحالية الخاصة بإنتاج النفط.

وبحسب بيان من وزارة النفط، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال البراك، إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأضاف أن "تخفيضات أوبك+ ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق". وأشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المجموعة لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.

وشدد على التزام الكويت بقرارات خفض الإنتاج، إضافة إلى الخفض الطوعي.

وقال البراك إن الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدراتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.