وانخفضت العملة اليابانية بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو اثنين بالمئة خلال جلسة أمس الثلاثاء إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ أكتوبر 2022.

وقال جيمس مالكولم، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك يو.بي.إس "تدخلهم هنا سيكون متسقا تماما مع التحذيرات الأخيرة من كبار المسؤولين وسلوكهم السابق".

وتدخلت السلطات اليابانية العام الماضي لدعم الين وذلك للمرة الأولى منذ عام 1998.

وانخفضت العملات الأخرى بالمثل مقابل الين في الجلسة السابقة، حيث خسر اليورو أكثر من 1.5 بالمئة ليصل إلى 154.39 ين. وعوض بعضا من تلك الخسائر وسجل في أحدث تعاملات 156.05 ين.

وأحجم ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية الأربعاء، عن التعليق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف ليلا، لكنه قال "لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الشهر الماضي إن تفهم واشنطن لتدخل اليابان مجددا في شراء الين "يعتمد على تفاصيل" الوضع.

وفي سوق العملات الأوسع، ارتفع الدولار على خلفية بيانات قوية صدرت أمس الثلاثاء وأظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس وسط زيادة في الطلب على العاملين في قطاع الخدمات المهنية وأنشطة الأعمال.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العملة الأميركية لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 107.34 مقابل سلة من العملات، ووصل مؤشر الدولار إلى 107.07 في أحدث قراءة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار.

وهبط اليورو إلى قاع مماثل عند 1.0448 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وسجل في أحدث تعاملات 1.0469 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.63085 دولار أمريكي، بعد أن انخفض واحدا بالمئة تقريبا أمس بعد أن أبقى البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة ثابتة لشهر رابع ولم يشر إلى ضرورة رفعها مجددا.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5912 دولار، قبيل صدور قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي في وقت لاحق الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك أيضا أسعار الفائدة دون تغيير.