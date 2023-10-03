وأدت بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرا وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ 16 عاما.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة ليلامس أدنى مستوى له منذ 24 مارس، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت.

وقاد مؤشر شركات المرافق عمليات التراجع في القطاع، إذ انخفض 2.7 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من 11 شهرا متأثرا باحتمال رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سهم أورستد لتطوير طاقة الرياح البحرية ستة بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، كما تراجع سهم فيستاس ويند سيستيمز 5.5 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات التعدين 2.6 بالمئة مع انخفاض أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر مقابل الدولار الذي ارتفع.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية الأوروبية مع تراجع أسهم البنوك 0.9 بالمئة.

وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الاثنين إن هناك حاجة لاستمرار تشديد السياسة النقدية "لبعض الوقت" بغية خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.

وتراجع سهم شركة زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 5.3 بالمئة، كما هبط سهم شركة بربري البريطانية للمنتجات الفاخرة 3.6 بالمئة.

وانخفض سهم بوهو 2.8 بالمئة بعد أن قالت الشركة البريطانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت إن زيادة حجم المبيعات بوتيرة أبطأ من المتوقع قد تعزز إيرادات العام بأكمله قليلا أو لا تفلح في ذلك.