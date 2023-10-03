"هناك نمو مستمر في الغاز الطبيعي المسال، ونحن نرى أن الغاز المسال ليس فقط وقودا انتقاليا، وإنما هو وقود الفترة المقبلة.. وهناك فرص كثيرة في أميركا الشمالية لتصبح قادرة على توفير الطاقة للعالم بفضل وفرة الغاز الطبيعي، وبالتالي فنحن متفائلون حول فرص الغاز الطبيعي المسال التي ستظل إيجابية لعدة سنوات"، بحسب ما قاله سيمونيلي.

وكانت بيكر هيوز لخدمات النفط الأميركية، فازت هذا الأسبوع بعقد مهم لتوريد معدات لشركة الغاز الطبيعي المسال "Venture Global LNG" لاستخدامها في مشاريعها في الولايات المتحدة.

ويرى سيمونيلي، أن الغاز الطبيعي المسال سيلعب دروا محوريا في عملية تحول الطاقة، ما يساعد في تأمين الإمدادات، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"بيكر هيوز" إن الشركة لديها التزام منذ عام 2019، بالوصول إلى صفر انبعاثات، وأنها أعلنت عن خفض انبعاثاتها بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، وصولا إلى صفر انبعاثات للنطاق 1 و2 بحلول 2050.

"نحن نسير على نهجنا بشكل جيد، وقد تمكنا من تخفيض الانبعاثات وفقا لخط الأساس منذ 2019 بنسبة 28 بالمئة، ونحن أحد الشركاء المشاركين في الالتزام بتخفيض الانبعاثات..والتكنولوجيا تقوم بدور أساسي"، بحسب ما قاله سيمونيلي.

وعن توقعاته لسوق النفط، قال سيمونيلي، إن "أسعار النفط دائما ما كانت متقلبة، وستظل كذلك"، لكنه أكد على أن "الطلب على النفط لا يزال قويا، وسيظل الطلب جيدا".

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في الاستثمارات بمجال الإنتاج، وأن المهم حاليا هو العمل على توفير الإمدادات اللازمة من أجل مواكبة الطلب.