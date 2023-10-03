وأضاف الخرابشة في تصريحات لوكالة رويترز خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) أن الطاقة المتجددة تشكل الآن نحو 27 بالمئة من مزيج الطاقة في البلاد، وهو ما يقترب من نسبه 30 بالمئة المستهدفة بحلول عام 2030 وهو الهدف الذي سيجري تحديثه.

وسيكشف الأردن عن استراتيجيته للهيدروجين الأخضر، إلى جانب أهدافه لعام 2030 وما بعده.

وقال الخرابشة "نتوقع اليوم نحو 500 (أو) 600 ألف طن (من الهيدروجين الأخضر) قبل عام 2030 ولدينا أهداف أخرى حتى عامي 2040 و2050".

وأضاف أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان والإمارات والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا أبدت اهتمامها بخطط الهيدروجين الأخضر في الأردن.

وذكر أنه من المتوقع إبرام اتفاقيات أولية بخصوص الهيدروجين الأخضر "خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف أن الأردن يتطلع أيضا إلى زيادة الإنتاج في حقل الريشة للغاز الطبيعي الذي يبلغ حاليا نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا "إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030".

وتابع أن هناك خططا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي محليا أيضا.

وذكر أن أسعار الوقود المحلية تحددها أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وأوضح قائلا "إنه تعديل شهري يعكس الأسعار العالمية. ليس الهدف زيادة الأسعار بل يتعلق الأمر بالأسواق الدولية".

وقال إنه يرى أن أسعار النفط الحالية "مرتفعة للغاية".

وأضاف "أعتقد أن سعر 80 (دولارا للبرميل) تقريبا هو سعر عادل من وجهة نظري - من 72 إلى 80. هذا يحافظ على مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة".