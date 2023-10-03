ووفقا للوثيقة فقد جرى تحديد سعر الإصدار عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي أعلنه البنك في وقت سابق من اليوم عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بعد أن تجاوزت الطلبات التي تلقاها 1.90 مليار دولار.

يأتي الإصدار، وهو لسندات خضراء مقومة بالدولار وغير مضمونة لأجل خمس سنوات، ضم برنامج للبنك بقيمة 20 مليار دولار للسندات الدولية متوسطة الأجل.

يذكر أن السند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وتشمل أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة وغيرها من المشاريع المتعلقة بالاستدامة الخضراء والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.. الخ.

وتتجه العديد من الشركات والبنوك الإماراتية نحو إصدار سندات خضراء، إذ أعلن بنك أبوظبي التجاري في سبتمبر الماضي، استكمال تسعير سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار لدعم تمويل أصول خضراء مؤهلة وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك.

كما استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الإصدار الأول لسندات خضراء غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار بأجل 10 أعوام. وسجلت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت 5.6 أضعاف القيمة المستهدفة، فيما جاء التخصيص النهائي على السندات بمعدل 12.5% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و87.5% للمستثمرين الدوليين بعائد ثابت نسبته 4.875%، وهو ما يعادل 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة.