وواصل المؤشر نيكي خسائره في فترة ما بعد الظهيرة وانخفض إلى 31157.40 نقطة، للمرة الأولى منذ الأول من يونيو قبل أن يغلق متراجعا 1.64 بالمئة عند 31237.94 نقطة.

ومن بين 225 شركة على المؤشر، انخفضت أسهم 211 وارتفعت أسهم 11 فيما بقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نحو 1.68 بالمئة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في 16 عاما فوق 4.7 بالمئة الليلة الماضية، مما دفع الين إلى أدنى مستوياته في عام عند نحو 150 للدولار.

وتراجع سهما تويوتا موتور 3.05 بالمئة ومازدا ستة بالمئة.

وانخفض النفط الخام اثنين بالمئة الليلة الماضية بعد أن تعهدت قيادات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة المالية.

ونتيجة لذلك كانت أسهم قطاع الموارد الأسوأ أداء. ومن بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، قاد قطاع التعدين الانخفاضات وتراجع 6.26 بالمئة وتلاه قطاع الشركات المنتجة للنفط والفحم الذي هبط 5.47 بالمئة.