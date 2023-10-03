ويعد مشروع "حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه"، أحد أكبر المشاريع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون له القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، حيث تسعى "أدنوك" لبناء منصة فريدة تربط بين كافة مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون، وستتولى "أدنوك للغاز" إنشاء المشروع وتشغيله وصيانته نيابة عن "أدنوك".

وذكرت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، بأنه سيجري إعادة توجيه أكثر من 65 بالمئة من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال (برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة).

ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في عام 2026 حيث سيتم حقن ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم في حقل "باب أقصى الشمال" التابع لشركة "أدنوك البرية"، والذي يقع على بعد حوالي 150 ميلا جنوب غرب أبوظبي.