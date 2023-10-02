قال متعاملون لوكالة رويترز، إن شركتي سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في أكتوبر، بنسب تتراوح من أربعة إلى عشرة بالمئة مقارنة بسبتمبر، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على غاز البترول المسال.