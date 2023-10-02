وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش بعدما أنهى الربع الثالث منخفضا نحو 2.5 بالمئة، الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة في وول ستريت بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت مما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.

وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو المرتقبة اليوم.

وصعد سهم فيفاندي 3.3 بالمئة بعدما رفع بنك باركليز توصيته لسهم شركة الإعلام الفرنسية إلى كونه يستحق أعلى من قيمته الحالية.

وارتفع سهم بي.أيه.إي سيستمز 2.1 بالمئة بعدما أبرمت بريطانيا مع شركة الصناعات الدفاعية عقدا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني (4.89 مليار دولار) في إطار برنامج أوكوس الأمني مع أستراليا والولايات المتحدة لتصنيع غواصات هجومية.