هبط المؤشر نيكي 0.31 بالمئة ليغلق عند 31759.88 نقطة، بعد أن قفز بما يصل إلى 1.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره ليغلق منخفضا 0.39 بالمئة عند 2314.44 نقطة.

وأظهر مسح للبنك المركزي الياباني تحسن ثقة الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية في الربع الثالث إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، في حين أبقت الشركات على خطط إنفاق قوية وواجهت قلة في الأيدي العاملة.

وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الارتفاع الاثنين، مع وصول عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد منذ سبتمبر 2013. ودفع ذلك بنك اليابان إلى الإعلان عن شراء المزيد من السندات.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صنع الرقائق 1.27 بالمئة، ليسبب أكبر خسارة للمؤشر نيكي. كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك 1.34 بالمئة.

وقفز مؤشر القطاع المصرفي 1.24 بالمئة ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشرا صناعيا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.