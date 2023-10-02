وقالت الوزارة في بيان على موقع وكالة الأنباء العراقية، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ نحو 103 ملايين برميل نفط، بإيرادات بلغت 9.5 مليار دولار".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ حوالي 102 مليون برميل نفط،، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن نحو 450 ألف برميل، فيما كانت الصادرات من القيارة 473 ألف برميلاً".

وأوضحت الوزارة أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بغل 3.4 مليون برميل في اليوم

وقالت إن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 92 دولارا للبرميل الواحد.

ولم يذكر البيان أي صادرات نفطية عبر ميناء جيهان التركي مع إخفاق بغداد وأنقرة في إيجاد تفاهمات جديدة لتصدير النفط المستخرج من أقليم كردستان عبر تركيا.