وتعرض شنايدر إلكتريك أكثر من 21 حلاً ومنتجاً أمام زوار معرض أديبك، ويتصدر مشهد هذا العام حل "خبير الأتمتة" من منصة "إيكو ستركشر" التابعة لشنايدر إلكتريك.

وتعد تلك التكنولوجيا أحدث نسخة من أول نظام أتمتة صناعية يركز على البرمجيات في العالم، وسيتم عرضه رسمياً لأول مرة في الشرق الأوسط خلال معرض أديبك 2023.

كما يقدم حل خبير الأتمتة من إيكو ستركشر مقاربة جديدة لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أنظمة الأتمتة الصناعية عبر فصل برامج الأتمتة عن الأجهزة، كما يعد حلاً آمناً سيبرانياً يمكّن المؤسسات والمصانع ومرافق معالجة المياه والصرف الصحي ومنشآت التصنيع من امتلاك كفاءة وفعالية أكبر وجهوزية أفضل للمستقبل.

وتتيح تلك التكنولوجيا كذلك للمهندسين التفرغ للابتكار والتركيز على العمل عالي القيمة عبر أتمتة المهام منخفضة القيمة والمتكررة.

وقال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج: "تؤكد أحدث مجموعة من الحلول المبتكرة التي نطرحها خلال هذا الحدث، بما في ذلك خبير الأتمتة من إيكو ستركشر ومحفظة حلول للأمن السيبراني في مختلف أنحاء المنطقة، التزامنا بتقديم تقنيات موفرة للطاقة ستغير مشهد الطاقة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "يتمثل هدفنا في مساعدة الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ودعمها على خفض تكاليف الطاقة والتكاليف التشغيلية، بهدف تسريع التحوّل في مجال الطاقة".

كما ستعرض شنايدر إلكتريك في معرض أديبك 2023 منصة لخدمات الإدارة الآمنة التي أطلقتها الشركة مؤخراً.

وتشكل المنصة الجديدة حلاً ذكياً للأمن السيبراني تم تصميمه لدعم العملاء في بيئات التكنولوجيا التشغيلية ولمواجهة النسبة المتنامية من الهجمات السيبرانية التي ارتفعت خمسة أضعاف بعد جائحة كوفيد-19 من 12% إلى 60% نظراً لتنامي العمل عن بعد بحسب دراسة حديثة من ديلويت، وهو ما سلّط الضوء على الحاجة لحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني تساعد على تقليل وقت التوقف عن العمل وانتهاك الملكية الفكرية وغيرها من الاضطرابات الناجمة عن نقاط الضعف النظامية.