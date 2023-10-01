تحركات الأسهم

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، في استمرار لخسائر الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية بمنطقة الخليج، على انخفاض واحد بالمئة يوم الجمعة لمخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح.

وفي قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة، بفعل انخفاض سهم، بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، واحدا بالمئة.

وعلقت بورصة قطر التداول مؤقتا لإصلاح عطل فني في نظام حساب مؤشر السوق عند الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش.

وبعد إصلاح الخلل، استؤنفت جلسة ما قبل الفتح في الساعة 10:15 صباحا، واستمرت لمدة 15 دقيقة، قبل أن يستمر التداول من الساعة 10:30 صباحا حتى نهاية الجلسة.

وخارج منطقة الخليج، أٌغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي هوى 7.2 بالمئة.