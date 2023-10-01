وأظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الصادرات انخفضت بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة 12 شهرًا على التوالي.

وذكرت أن الصادرات تشهد انخفاضًا على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي، وسط تشديد نقدي قوي من الاقتصادات الكبرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماويات تراجعت بنسبتي 7 بالمئة و6 بالمئة على أساس سنوي على التوالي في سبتمبر، بسبب انخفاض الأسعار، بينما قفزت صادرات السيارات من كوريا الجنوبية بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 50.96 مليار دولار الشهر الماضي، مع تراجع واردات الطاقة بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي.