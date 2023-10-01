ووفق ما أشارت إليه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يرتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى مستوى فوق 50، بعد أن سجل نموًا لأربعة أشهر متتالية.

وأظهرت البيانات أن من بين 21 صناعة شملها المسح، سجلت 11 صناعة توسعًا في سبتمبر الماضي.

كما وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية إلى 51.7 في سبتمبر، ليقف فوق الخط الفاصل بين التوسع والانكماش.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين 52 في سبتمبر، ما يشير إلى أن مجمل الإنتاج في الشركات الصناعية وغير الصناعية استمر في التوسع.