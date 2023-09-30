كما ركز المستثمرون على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث الذي جاء ضعيفا بالنسبة للأسهم.

تحركات الأسهم

سجل المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" المجمع أكبر نسبة هبوط شهرية بالنسبة المئوية في العام، فيما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية هبوطها الفصلي الأول في 2023.

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 11.65 نقطة، أو بنسبة 0.27 بالمئة، ليغلق عند 4288.05 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 18.05 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 13219.32 نقطة.

وهوى المؤشر داو جونز الصناعي 158.84 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 33507.5 نقطة.