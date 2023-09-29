تحركات الأسعار

بحلول الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار، أو 1.43 بالمئة، إلى 93.02 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم 88 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 96.26 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 97 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 94.07 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما من شح الإمدادات الأميركية مع وصول المخزون في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى بالفعل منذ يوليو 2022.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الوقود في الصين مع بدء عطلة الأسبوع الذهبي من اليوم الجمعة ولمدة أسبوع.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء "زيادة السفر للخارج خلال عطلة الأسبوع الذهبي ترفع الطلب على النفط في الصين".

ومن المتوقع أن يزيد السفر الداخلي الطلب على الوقود أيضا، إذ تظهر بيانات على تطبيق للطيران أن متوسط عدد الرحلات اليومية المحجوزة أعلى بمقدار الخمس مقارنة بالأسبوع الذهبي في عام 2019 قبل تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولار للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء 42 خبيرا اقتصاديا ونشرته اليوم الجمعة.