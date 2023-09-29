وأوضحت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت وارداتها من العراق بينما قللت وارداتها من النفط السعودي.

وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط في كبلر: "القدرة التنافسية للأسعار تصب في صالح الخام الروسي، وإن رغبت شركات التكرير الهندية في الحصول على كميات بعقود محددة من الشرق الأوسط، فإنها تفضل على ما يبدو (نفط) العراق إذ لا يزال خام البصرة المتوسط أرخص بنحو دولارين للبرميل من الخام العربي المتوسط أو العربي الخفيف"، بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت نحو 1.55 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بارتفاع 16 بالمئة عن أغسطس، بينما زادت الواردات من العراق 17 بالمئة لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا.

وأشارت بيانات فورتيكسا إلى أن واردات النفط الروسي بلغت 1.52 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 1.44 مليون في أغسطس.

وفي المقابل، أظهرت بيانات بورصة لندن أن واردات الهند من السعودية انخفضت إلى حوالي 676 ألف برميل يوميا في سبتمبر بانخفاض عشرة بالمئة عنها في أغسطس.