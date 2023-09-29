ولجأت بعض متاجر الملابس لخفض الأسعار بالفعل لتجنب تراكم المخزونات.

وفي العام الماضي، سعى تجار التجزئة إلى التخلص من المخزون الزائد الذي تراكم بسبب التحول في طلب المستهلكين نحو الأساسيات بدلا من العناصر الاختيارية مثل الملابس.

ولكن مع توقع درجات حرارة دافئة في بداية الربع الرابع من العام، حسبما تتنبأ شركة ويذر تريندز إنترناشونال لتتبع أحوال الطقس، فقد تجد متاجر الملابس والمستلزمات الشتوية أن لديها مخزونات ضخمة في نهاية الموسم.

وبدأت علامة كوس التجارية الفاخرة التابعة لإتش اند إم تقديم خصم 20 بالمئة للبيع الإلكتروني وفي المتاجر على قطع مثل سترات صوف المارينو والمعاطف المنتفخة الطويلة.

وقالت هيلينا هيلمرشون الرئيسة التنفيذية لشركة إتش اند إم لرويترز يوم الأربعاء إن المتسوقين يؤجلون شراء الملابس الخريفية "الثقيلة" بسبب الطقس الأدفأ من المعتاد.

كما أشارت بيبكو غروب الأوروبية إلى أن وصول مخزونها من ملابس الخريف والشتاء تزامن مع استمرار طقس دافئ قياسي في أسواقها الأساسية بوسط وشرق أوروبا.

وقال آندي بوند الرئيس التنفيذي للشركة للمحللين عبر الهاتف أمس الخميس "عندما تكون درجة الحرارة 26 درجة مئوية فإنك لا تستطيع بيع المعاطف".

وذكر بيل كيرك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ويذر تريندز إنترناشونال "إن الشهر الممتد من الجمعة السوداء إلى عيد الميلاد سيكون أكثر دفئا بكثير من العام الماضي، مما سيؤدي إلى مخزون زائد إضافي وتخفيضات حادة في الأسعار".