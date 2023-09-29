ويراقب المستثمرون أيضا التطورات في واشنطن لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأميركيون قادرين على تجنب إغلاق الحكومة.

تحركات الأسهم

وفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.75 نقطة، أو بنسبة 0.58 بالمئة ليغلق عند 4299.26 نقطة.

كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 107.33 نقطة، أو بنسبة 0.82 بالمئة، إلى 13200.18 نقطة.

وارتفع كذلك المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 116.13 نقطة، أو بنسبة 0.32 بالمئة، إلى 33659.20 نقطة.