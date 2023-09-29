تحركات الأسعار

في اليوم قبل الأخير من كونه أقرب شهر استحقاق، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بواقع 1.17 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 95.38 دولار للبرميل عند التسوية.

وتنتهي تعاقدات نوفمبر غدا الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بنسبة 1.3 بالمئة إلى 93.10 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.97 دولار، أو 2.1 بالمئة، إلى 91.71 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق تسبب شح الإمدادات والمخزونات في رفع العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق إلى 97.69 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 95.03 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

ويساور بعض المتعاملين القلق من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤجج التضخم، ما سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى على مواصلة رفع أسعار الفائدة.