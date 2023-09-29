وللبنك مكتب تمثيلي في دبي، المركز المالي الإقليمي البارز، منذ 17 عاما، ولديه فرع في أبوظبي منذ عام 2019.

ويعكف البنك السويسري على توسيع تواجده في الإمارات.

وقال عامر مالك، المدير التنفيذي البارز ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية بالبنك، في مقابلة، إن التدفق "الكبير" للجنسيات الأخرى في السنوات القليلة الماضية ومن بينهم القادمون من أوروبا ومن شبه القارة الهندية، دفع البنك إلى إعادة التفكير في استراتيجيته للمنطقة.

وقال مالك: "كانت الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لنا هي الحصول على ترخيص استشاري في مركز دبي المالي العالمي، ونحن الآن نقوم بتوظيف وبناء منصتنا هنا".

وأضاف أنه يتوقع ارتفاع عدد الموظفين الحاليين البالغ 17 شخصا في مكتب دبي إلى المثلين في غضون ما بين سنتين وثلاث سنوات.

ومضى يقول: "يركز ما نقوم به في دبي على رواد الأعمال والعائلات الخاصة، وهذا هو المكان الذي يمكننا فيه إضافة أكبر قدر من القيمة".

ويقدم البنك أيضا عروضا في المنطقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومن جهة أخرى، انخفض عدد الأفراد فائقي الثراء في العالم 3.3 بالمئة ليصل إلى 21.7 مليون فرد في عام 2022، لكن عدد هذه الفئة في الشرق الأوسط ارتفع 2.8 بالمئة، وفقا لتقرير الثروة لعام 2023 الصادر عن شركة "كابجيميني".

وقال مالك: "من الطبيعي بالنسبة لنا أن يكون لنا حضور قوي في الشرق الأوسط، وهذا ينبع من الاستقرار السياسي والمالي المتزايد الذي نشهده هنا. الأمر لا يتعلق بأموال النفط فحسب، بل يتعلق بالاستثمار في كل القطاعات الأخرى".