وقالت الشركة العالمية القابضة في مذكرة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي المالي إن شركتي "جرين انرجي انفستمنت هولدينج ريستركتد ليميتد" و"جرين ترانزميشن انفستمنت هولدينج ريستركتد ليميتد" "وهما شركتان تابعتان لـ"اي اتش سي كابيتال القابضة" قد اتفقتا مع أحد المشترين للتخارج من استثماراتها الأجنبية المباشرة في "أداني جرين إنرجي ليميتد" و"أداني ترانزميشن ليميتد".

وأضافت الشركة في بيانها أنها تعمل حاليا على استكمال كافة المعاملات المطلوبة والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة الموقعة.

وفي مارس الماضي، أعلنت الشركة العالمية القابضة (IHC)، ومقرها أبوظبي، تحقيق أعلى أرباح في تاريخها خلال العام الماضي، مدفوعة بنتائج الشركات التابعة لها وعمليات الاستحواذ المحلية والعالمية التي تم استكمالها في 2022.

وقالت الشركة في بيان آنذاك إن أرباحها في 2022 ارتفعت إلى 32.6 مليار درهم (حوالي 8.9 مليار دولار)، مقابل 11.6 مليار درهم في العام السابق.

ونمت إيرادات الشركة العالمية القابضة بنسبة 78 بالمئة في العام الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 50.9 مليار درهم.